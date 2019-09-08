Горизбирком: Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%

По состоянию на 12:00 явка на выборах губернатора Петербурга составила 6,61%. Всего проголосовали 249 830 человек, заявил 8 сентября журналистам член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

Самую высокую явку горизбирком зарегистрировал в Кронштадтском районе – около 13%. Следом за ним – Курортный район с явкой на уровне 12,51%. Кроме того, высокая явка – 11,31% – зафиксирована в Петроградском районе.

Ранее в горизбиркоме сообщали, что по состоянию на 10:00 явка составила 1,86% голосов.

«В целом выборы проходят спокойно, существенных нарушений не выявлено. Сообщения о нестандартных ситуациях рассматриваются комиссией, большинство из них не подтверждается. Либо намеренное перетягивание фактов, либо ошибочные суждения. Есть и откровенно фейковые сообщения», – заявил Юрий Кузьмин.

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В частности, фейком он назвал распространяемое в соцсетях видео с камеры наблюдения, на котором якобы зафиксирован вброс на участке №1808.

«Это видео 2016 года из Нижнего Новгорода», – сказал член горизбиркома.

Юрий Кузьмин также отверг обвинения наблюдателей в аномально высоком числе голосующих на дому.

«В Петербурге около 150 тысяч человек состоят на учете в социальных службах. Это люди, которые традиционно активно принимают участие в выборах», – заявил он журналистам.

Член петербургского избиркома добавил, что наблюдатели «имеют возможность контролировать голосование на дому».

Напомним, ранее наблюдатели сообщили о том, что во Фрунзенском районе с нескольких участков члены комиссий увезли в неизвестном направлении урны для надомного голосования и часть бюллетеней.