«Час ожидания». Дачникам из Петербурга не хватило терпения выстоять очередь к избирательной урне

Избирательный участок в Лужском районе Ленобласти не справляется с напором дачников из Петербурга. Не все ради гражданского долга готовы томиться в очереди.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Ольга, к участку №2370 в садоводстве «Мшинское» она вместе с мужем подъехала к 12.30. Перед ними предстала очередь.

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«Мне сказали — минимум час ожидания. Мы с мужем развернулись и поехали обратно», — пожаловалась горожанка.

По словам Ольги, избирателей на участке принимают всего три человека, из-за чего и образовался затор.