Патриархия: Голосование Кирилла за кандидата на выборах в Мосгордуму не означает благословения

Пресс-служба патриарха Кирилла прокомментировала, как необходимо расценивать его участие в выборах.

«Это гражданский акт и ничего более. Но это гражданский акт патриарха Московского и всея Руси», – заявила 8 сентября пресс-служба патриархии в Telegram.

Интерес к волеизъявлению предстоятеля возник после того, как Telegram-канал «Пул №3» задался вопросом, как «с теологической точки зрения» оценивать голос, отданный патриархом Кириллом за кандидата в Мосгордуму.

«С теологической точки зрения, означает ли, что патриарх, проголосовав за кандидата в Мосгордуму, дал ему свое благословение, или это просто акт гражданского волеизъявления и ничего больше?»

Реклама



Патриарх заехал на избирательный участок перед воскресным богослужением.

Отметим, что отношения церкви со светской властью и обществом определены специальным документом – «Основы социальной концепции Русской православной церкви». Он запрещает священникам самим участвовать в выборах и предвыборной агитации. Вместе с тем духовенство может выполнять свой гражданский долг — голосовать.