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Власть
08.09.2019 12:33
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Памфилова пообещала «доску антипочета» для врунов, лгунов и дезинформаторов

Список «врунов, лгунов и дезинформаторов», которые распространяли фейковые сведения о проблемах в единый день голосования, анонсировала глава Центральной избирательной комиссии РФ.

«Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, – на доску почета, будем благодарить», – цитирует 8 сентября заявление Эллы Памфиловой РИА Новости.

По ее словам, необходимо реагировать на распространяемую дезинформацию и сообщать о ней в ЦИК. 

«Будьте активны, интерактивны, оперативны», – напутствовала Памфилова.

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Напомним, что сегодня, 8 сентября, единый день голосования проходит в 85 субъектах РФ, включая Санкт-Петербург.

 

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