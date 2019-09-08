Памфилова пообещала «доску антипочета» для врунов, лгунов и дезинформаторов

Список «врунов, лгунов и дезинформаторов», которые распространяли фейковые сведения о проблемах в единый день голосования, анонсировала глава Центральной избирательной комиссии РФ.

«Мы по итогам сделаем такую доску антипочета: всех лгунов и дезинформаторов будем вешать пофамильно, по организациям и так далее. Всех, кто нам помог выявить те или иные нарушения, – на доску почета, будем благодарить», – цитирует 8 сентября заявление Эллы Памфиловой РИА Новости.

По ее словам, необходимо реагировать на распространяемую дезинформацию и сообщать о ней в ЦИК.

«Будьте активны, интерактивны, оперативны», – напутствовала Памфилова.

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Напомним, что сегодня, 8 сентября, единый день голосования проходит в 85 субъектах РФ, включая Санкт-Петербург.