Испугался, но попал. Таксист во Всеволожске оборонялся от праздных пассажиров с ножом

Стрельбой закончилась недолгая поездка в такси минувшей ночью под Петербургом. Раненый пассажир отмечал день рождения, отрываясь на водителе.

С заявлением в полицию обратился сам стрелок. Он рассказал, что около часа ночи 8 сентября его как водителя такси вызвали к 300-му дому по Колтушскому шоссе. На заднее сиденье взгромоздились двое, мужчины сразу начали пинать кресла, шумно и агрессивно беседовать, в итоге в их руках появился нож. Хоть угроз в адрес 24-летнего жителя Всеволожска и не поступало, водитель решил не дожидаться, когда лезвие будет пущено в ход и предпочёл из машины выйти. Оба пассажира последовали за ним, и тогда таксист решился на использование припасенного травматического пистолета.

Он сделал три выстрела, и все три попали в цель. Ранен оказался молодой человек, который в ту ночь отмечал 27-й день рождения. Отверстия оказались непроникающими, пострадавший в удовлетворительном состоянии. Его приятель сбежал при первых звуках пальбы, молодого человека ищут.