Полиция Тувы не увидела следов обстрела на автобусе с наблюдателями

Полиция Тувы опровергла обстрел автобуса с наблюдателями и журналистами, которые ехали на выборы в республику из Красноярского края.

Об этом заявил и.о. руководителя регионального МВД Март-оол Тарначы.

«Взяты объяснения с тех, кто находился в автобусе, – приводит слова полицейского 8 сентября «Интерфакс». – Мы отсмотрели видеозаписи, предоставленные пассажирами. На видео можно заметить 3-4 всадника, 5-6 человек пеших и 3 автомашины. Не замечено палок и дубин, ни у кого в руках не было огнестрельного оружия, на видео нет стрельбы. На автобусе отсутствуют следы огнестрельных пробоин, нет повреждений, только проколоты первые два колеса».

Тарначы рассказал главе региона Шолбану Кара-оолу, что от пострадавших не поступало заявлений. Никто не жаловался на травмы, не было и заявлений о материальном ущербе.

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Глава местного МВД также заявил, что находившиеся в автобусе не входят в список официально зарегистрированных наблюдателей избирательной комиссии Тувы.

Напомним, ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило о нападении на автобус с наблюдателями и журналистами на границе с Тувой.