В Новосибирске избирателям предлагали по 500 рублей за галочку под нужной фамилией. Составлен протокол

Протокол из-за скупки голосов избирателей составили полицейские в Новосибирске.

По информации «Тайги-Инфо», возле одной из школ в столице Сибири мужчины предлагали жителям заплатить за голос в поддержку единоросса Павла Чернышова на довыборах в горсовет.

Сначала ставка якобы составляла 500 рублей за голос, потом упала до 200 рублей. Торговля голосами происходила возле школы № 143, где сразу три избирательных участка. Очевидцам удалось снять мужчин на видео.

«Мы не за мэра, а за депутата голосуем. За Пашку Чернышова», — сказали на камеру они.