После выборов в Петербург придет жара. Синоптики обещают до +27

Начало следующей недели принесет петербуржцам и гостям города не по-осеннему теплую погоду.

Столбик термометра поднимется до 24 градусов Цельсия в понедельник, 9 сентября, а уже на следующий день, 10 сентября, этот показатель приблизится к отметке в 27 градусов.

Синоптики обещают небольшую облачность и отсутствие осадков в начале новой недели. Такие данные 8 сентября дает Гидрометцентр в своем прогнозе.

Глава Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ указывает, что нетипичное потепление испытают на себе жители всей Европейской части страны. «С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8-13 градусов тепла и дневные до 20-25 градусов тепла. <…> Она [погода] нехарактерна и нетипична для этого времени года», – рассказал Роман Вильфанд ТАСС.

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По его словам, температура на следующей неделе будет почти на 5 градусов превышать норму.

Сейчас в Северной столице 17 градусов тепла. Дождя, вопреки прогнозу, пока нет.