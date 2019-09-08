Подросток в Славянке вынес из квартиры мамино золото. В дар ворожее

Золотые украшения передал гадалке заворожённый подросток в Пушкинском районе Петербурга. Мать подсчитывает ущерб — он больше ста тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», «позолотить руку» 13-летней девочке предложили накануне днём. Смуглая женщина подкараулила ее возле дома в Славянке, на Полоцкой улице. Девочка быстро сбегала в квартиру и принесла незнакомке всё, что блестело. Среди переданного оказались серьги и цепочки с крестами, в табор унесли и икону. Владелица вещей оценила ущерб минимум в 100 тысяч рублей. Девочка запомнила, что ворожея была в короткой чёрной юбке, а её чёрные волосы были местами выкрашены в белый. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.