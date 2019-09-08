В Москве целый час не работала система электронного голосования

Почти час система онлайн-выборов в столице была недоступна из-за «перегрузки оборудования».

«Возникла проблема в оборудовании, которое производит шифрование бюллетеней. Сбой продлился час, работа системы полностью восстановлена», – цитирует 8 сентября заявление заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко ТАСС.

По его словам, все голоса будут учтены. Подобные ситуации уже отрабатывались при тестировании.

Напомним, что 8 сентября в российской столице впервые проходит электронное голосование, которое, по словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, позволяет москвичам голосовать «из парков с телефонов».