В Москве целый час не работала система электронного голосования
Почти час система онлайн-выборов в столице была недоступна из-за «перегрузки оборудования».
«Возникла проблема в оборудовании, которое производит шифрование бюллетеней. Сбой продлился час, работа системы полностью восстановлена», – цитирует 8 сентября заявление заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы Артема Костырко ТАСС.
По его словам, все голоса будут учтены. Подобные ситуации уже отрабатывались при тестировании.
Напомним, что 8 сентября в российской столице впервые проходит электронное голосование, которое, по словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, позволяет москвичам голосовать «из парков с телефонов».
Справка:
Жители Белокаменной выбирают себе депутатов гордумы. Именно эти выборы, к которым не допустили ряд оппозиционных кандидатов, стали причиной для нескольких несанкционированных митингов в столице, где задержали более 2000 человек.