В Зауралье избиратель умер прямо на участке — не выдержало сердце

90-летний избиратель умер на избирательном участке в Курганской области.

Как сообщает Znak.com, происшествие произошло в Целинном районе. Пожилому человеку стало плохо с сердцем, приехавшие в течение 9 минут медики ему не смогли помочь. Успел россиянин проголосовать или нет — неизвестно.

Сегодня в Курганской области выбирают губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.