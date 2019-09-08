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Власть
08.09.2019 11:47
Печать

Как арт-парк поможет сосчитать бюджетников возле урны

На избирательных участках в Петербурге граждан встречают вопросом о том, каким они хотят видеть парк на проспекте Добролюбова – один из главных предвыборных проектов врио губернатора Петербурга Александра Беглова. С помощью этого опроса можно проконтролировать явку бюджетников, говорят работники госучреждений.

Как арт-парк поможет сосчитать бюджетников возле урны

О том, что на подступах к участкам по губернаторским выборам горожан будут спрашивать про наполнение будущего арт-парка, стало известно накануне голосования. Президент Союза архитекторов Олег Романов объявил о решении организовать опрос не только в Интернете, но и рядом с избирательными участками во время пресс-конференции 4 сентября. «У нас большой процент пожилых людей. Очный опрос поможет учесть мнение тех, у кого нет доступа в Интернет», – объяснила пресс-секретарь вице-губернатора  Николая Линченко Юлия Шмыглевская.

Анкеты с вопросом о том, каким горожане хотят видеть парк на проспекте Добролюбова, который врио губернатора Александр Беглов с согласия президента Владимира Путина решил разбить вместо строительства судебного квартала, можно получить при входе на избирательные участки. Там же – специальные урны для этого опроса. Бланки также раздавали, например, в некоторых школах на родительских собраниях на этой неделе. Кроме того, как стало известно «Фонтанке», анкеты получили сотрудники  ряда комитетов и бюджетных учреждений Петербурга от своего руководства. Эти анкеты в день голосования велено опустить в урны, которые стоят около избирательных участков. «Наш город, наш парк, наш выбор» – озаглавлен опросный лист. 

На каждой анкете напечатан штрих-код. Но, по словам источников «Фонтанки», на партиях анкет, предназначенных для учреждений, подведомственных разным комитетам, штрих-коды – разные. Собеседники «Фонтанки» предполагают, что это можно использовать для контроля явки на выборы: по штрих-коду можно определить, сколько сотрудников организации привели на избирательные участки. «Руководитель нам прямо сказал: эти штрих-коды – для проверки явки на выборы», – сообщил работник одного из учреждений. В то же время, по данным «Фонтанки», анкеты не распространялись среди работников учреждений некоторых районов.

Схожий метод петербургские власти применили во время президентских выборов. Тогда по бюджетным учреждениям Смольный распространил анкеты с вопросами о том, какие проблемы в городе нужно решить в первую очередь. Опросные листы в тот раз тоже сопроводили штрих-кодами, уникальными для каждого комитета.

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В марте прошлого года у городских властей было официальное объяснение, зачем нужны штрих-коды. Тогда в анкеты включили вопросы о проблемах в той отрасли, где человек работает. И штрих-коды напечатали, чтобы сортировать ответы по сферам деятельности, говорили в Смольном. Какова эффективность такого способа контроля за участием в голосовании и тем более его результатами – оценить затруднительно.

Сейчас в петербургской администрации утверждают, что не имеют отношения к голосованию за наполнение парка. «Анкеты по бюджетным учреждениям администрация города не распространяла», – заявила «Фонтанке» Юлия Шмыглевская. Она обратила внимание, что опрос организует петербургский Союз архитекторов. Президент союза Олег Романов был недоступен для комментариев.

Парк на проспекте Добролюбова, где раньше планировалось построить судебный квартал, – это один из ключевых для Александра Беглова проектов. На его примере Смольный продвигает идею о том, что новое петербургское правительство готово слушать пожелания петербуржцев и подстраивать под них свою работу. Поэтому создание парка сопровождают опросы общественного мнения: недавно с помощью голосования парку выбрали название «Тучков буян». «Я всегда подчеркивал: сначала мы должны собрать мнения жителей, а только потом разрабатывать проект. Это касается и названия парка. Его тоже будут выбирать не чиновники, а все петербуржцы», – писал на своей странице во «ВКонтакте» Александр Беглов.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»

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