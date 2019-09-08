Облитая зеленкой на Петроградке член УИК написала заявление в полицию

Член комиссии с правом совещательного голоса УИК №1614 в Петроградском районе Анна Шлейникова, которая была облита зеленкой, рассказала «Фонтанке», как это произошло. По ее словам, около семи утра 8 сентября она вышла из дома. К ней подошла женщина, которая заявила, что хочет пообщаться.

«На мой вопрос, на какую тему она хотела бы пообщаться, та ответила – "деньги"», – рассказала Шлейникова.

Через некоторое время ее нагнала молодая девушка с термокружкой в руках и облила зеленкой.

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«Мне повезло, что барышня невысокого роста, и с первой попытки не попала в лицо. В итоге я успела закрыться», – резюмировала Шлейникова.

Член УИК написала заявление в 71-м отделе полиции. Сотрудники правоохранительных органов уже предоставили пострадавшей записи наблюдения с камер, где хорошо опознаваема напавшая девушка.

Шлейникова рассказала, что накануне в ходе подготовки к выборам «были трения с членами комиссии, по требованию не предоставлялись документы».

Также политик сообщила о препятствиях в работе комиссии: «Я член с правом совещательного голоса, и могу ознакомиться со всеми документами. На данный момент у одного из членов комиссии по книгам подходили подозрительные молодые люди. На мою попытку проверить паспортные данные и проверить прописку мне было отказано».