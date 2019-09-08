Мёртвые души, крепкие мужчины и строевое волеизъявление. На карте «Голоса» зафиксировано 140 нарушений на выборах в Петербурге

К 10:30 с избирательных участков в Петербурге поступила информация о 140 нарушениях. Такие данные следуют из онлайн-карты движения «Голос» 8 сентября.

Наблюдатели сообщают об аномальных очередях на некоторых УИКах. Так, около 30 крепко сложенных мужчин с утра пришли голосовать на 105-й участок на Васильевском острове.

На 768-м участке в Кировском районе из списка избирателей исключили «мёртвую душу». В перечень попала женщина 1921 года рождения, её родственники предоставили сертификат о смерти.

Из Фрунзенского района поступило сообщение об уехавших без предупреждения наблюдателей на надомное голосование членах избирательной комиссии.

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В 134-м УИКе на Васильевском острове массово голосуют курсанты. По утверждению кандидатов в муниципальные депутаты Сергея Кузина, Артема Журавлева и Евгения Карлина, до приезда журналистов военнослужащие получали бюллетени без предъявления паспортов.

О том, как проходят выборы в Петербурге, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».