Во Фрунзенском районе — погоня за избирательными урнами. Наблюдатели утверждают, что их похитили

Во Фрунзенском районе как минимум с трех участков члены комиссий увезли в неизвестном направлении урны для надомного голосования и часть бюллетеней. Об этом «Фонтанке» сообщил кандидат-самовыдвиженец в муниципалитет №75 Алексей Доссон.

По его словам, спустя полчаса после открытия избирательных участков от школы №322 – там находится участковая комиссия №2145 – отъехала черная «БМВ», куда погрузили урну для надомного голосования и больше сотни бюллетеней.

«Я поехал за этой машиной, полчаса мы петляли по району – причем ездили вовсе не по территории избирательного округа, за который отвечает этот УИК. А после этого меня блокировали два других автомобиля, и машина с бюллетенями скрылась в неизвестном направлении», – рассказал кандидат.

Алексей Доссон утверждает, что аналогичная ситуация произошла как минимум на трех участках района. Это подтверждается словами членов соседних комиссий.

Реклама



«Около 8:30 два сотрудника участковой комиссии взяли два переносных ящика и 300 бюллетеней и сели в частный автомобиль. Требование взять с собой меня они проигнорировали. Я последовал за ними и полчаса гонялся по заправкам, гаражам и дворам района. На одной из заправок автомобиль с урнами остановился, и вскоре подъехала другая машина, которая заблокировала мне проезд», – аналогичную историю рассказал «Фонтанке» член комиссии №2147 с правом совещательного голоса от Партии роста.

Комиссии, о которых идет речь, находятся на территории муниципалитета №75. Там за депутатские мандаты конкурируют Партия роста, «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ (эти партии выставили самые большие команды). Нынешняя глава муниципалитета Александра Васильева из-за конфликта с депутатом Госдумы Михаилом Романовым, контролировавшим составление списков кандидатов от «Единой России» в этом районе, идет на выборы в порядке самовыдвижения.