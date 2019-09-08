Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму на «президентском избирательном участке»

Президент России посетил избирательный участок под номером 2151 в Российской академии наук, где он голосует из года в год.

Владимир Путин в воскресенье утром приехал на избирательный участок 2151 и отдал свой голос на выборах в Мосгордуму. Главу государства ждали многочисленные журналисты, поэтому бюллетень он опускал под прицелом телекамер.

Путин голосует именно тут уже несколько лет: в 2000-м, 2004-м, 2008-м, 2012-м и 2018 годах. По этой причине участок называют «президентским».

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Напомним, что 8 сентября в столице также проходит единый день голосования. Москвичи выбирают себе депутатов гордумы. Именно выборы в этот орган, к которым не допустили ряд оппозиционных кандидатов, стали причиной для нескольких несанкционированных митингов в столице, где задержали более 2000 человек.