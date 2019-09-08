Перед выборами в школе на Васильевском нашли винтовки и кусок мины

С помощью кинологов полиция избавила кабинет военной подготовки в одной из школ Василеостровского района от оружия. Часть мины забрали из музея.

Как стало известно «Фонтанке», кинологи приезжали в школу №5 на 13-й линии накануне, 7 сентября. Проверка была необходима для обеспечения безопасности избирателей: школьники, судя по всему, не только регулярно находятся рядом с оружием, но и пользуются им. Из кабинета начальной военной подготовки увезли четыре пневматические винтовки и магазин от автомата Калашникова с учебными патронами. Опасным показалось полиции и историческое железо – в школьном музее нашли часть корпуса минометной мины. Все изъятое отправлено на экспертизу.