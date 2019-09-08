Рогозин надел папаху в честь победы Нурмагомедова
Победу Хабиба Нурмагомедова отмечают в Рунете. Пользователи выкладывают в соцсети фотографии с кавказским колоритом, намекая на родину российского чемпиона — Дагестан.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравляет победителя в белой папахе.
«Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой!» – говорится в официальном канале госкорпорации.
Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой! pic.twitter.com/VDnNojSRu5— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 8, 2019
Многие постят фото самого Нурмагомедова — конечно же, в папахе, которую он сам любит и часто демонстрирует на состязаниях.
Хабиб Нурмагомедов – ура! #хабиб pic.twitter.com/hl4Y2I7dH6— Radiogolos (@radiogolosspb) September 7, 2019
Справка:
7 сентября Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив Порье удушающим приемом в третьем раунде. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Из-за потасовки после того боя россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс.