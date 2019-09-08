Рогозин надел папаху в честь победы Нурмагомедова

Победу Хабиба Нурмагомедова отмечают в Рунете. Пользователи выкладывают в соцсети фотографии с кавказским колоритом, намекая на родину российского чемпиона — Дагестан.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравляет победителя в белой папахе.

«Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой!» – говорится в официальном канале госкорпорации.

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Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин (@Rogozin) и весь коллектив Роскосмоса поздравляют российского борца UFC Хабиба Нурмагомедова с победой! pic.twitter.com/VDnNojSRu5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 8, 2019

Многие постят фото самого Нурмагомедова — конечно же, в папахе, которую он сам любит и часто демонстрирует на состязаниях.