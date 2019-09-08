Выборы по-тувински: Наблюдатели сообщили об обстреле автобуса

Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило, что в Республике Тува наблюдатели стали жертвами вооруженного нападения.

«Автобус с наблюдателями за выборами в Тыве и журналистами 8 канала, следовавший из Красноярского края, обстрелян из огнестрельного оружия. Автобус поврежден, колеса пробиты. Люди вроде бы не пострадали», – сообщают 8 сентября наблюдатели.

Местные власти серьезно отнеслись к случившемуся. На место ЧП выехали исполняющий обязанности министра МВД Республики Тыва и оперативная группа.

В региональном МВД проверяют случившееся.

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Напомним, что в Республике Тува 8 сентября также проходит единый день голосования. На родине Сергея Шойгу выбирают депутатов парламента и муниципалитетов.