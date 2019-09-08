«Он сам упал и сказал, что его избили». Глава Горизбиркома Миненко назвал «фейком» сообщения о нападении на членов комиссий

Председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко назвал «фейком» сообщения о нападениях на членов участковых избиркомов в Петроградском районе. Об этом он сообщил журналистам 8 сентября.

«Сегодня в Петербурге открылись 1944 избирательных участка, работа идет в штатном режиме. Конечно, сейчас вбрасывается фейковая информация о том, что якобы кого-то избили, облили зеленкой», – сказал Виктор Миненко.

На вопрос «Фонтанки» о том, каковы основания считать эти сообщения недостоверными, председатель избиркома объяснил: «Сейчас занимаются этим вопросом органы полиции, и есть информация о том, что по прибытии к зданию он сам упал, а потом пришел на участок и сказал, что его избили». О ком именно идет речь, Миненко не уточнил.

Заместитель начальника петербургской полиции по охране общественного порядка Виктор Борисенко заявил, что правоохранительные органы разбираются в ситуации.

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Утром 8 сентября двое членов избирательных комиссий в Петроградском районе сообщили о нападении. Анна Шлейникова, делегированная в УИК №1614 кандидатом в губернаторы Михаилом Амосовым, заявила, что на выходе из дома ее облили зеленкой. А по словам члена УИК №1619 Георгия Медвинского, двое мужчин ударили его по лицу.