Памфилова: Накормила бы налетчика, но сомневаюсь, что дело в еде

Пострадавшая от рук налетчика Элла Памфилова накормила бы голодного человека — нападать на нее было необязательно. Так глава ЦИК прокомментировала информацию следствия о задержании предполагаемого преступника.

«Если и правда этот человек пришел за едой, я бы помогла ему. Голодный человек, как не помочь, если дело действительно было в еде», — приводит слова Эллы Александровны телеканал «360».

Напомним, предполагаемого налетчика нашли в лесу в палатке. Его зовут Башит Карабалаев, мужчина 1983 года рождения приехал в Россию из Казахстана на заработки. Сначала он действительно работал, но после утраты документов стал вести маргинальный образ жизни. Вторжение в дом в подмосковной Истре он объяснил желанием раздобыть еды.