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Спорт
08.09.2019 10:52
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Как россиянин задушил американца и на радостях опять выпрыгнул из ринга. Это был Хабиб Нурмагомедов

Российский боец Хабиб Нурмагомедов подтвердил звание чемпиона UFC, победив в Абу-Даби американца Дастина Порье. После боя проигравший плакал, а Хабиб прошелся по Конору Макгрегору.

Как россиянин задушил американца и на радостях опять выпрыгнул из ринга. Это был Хабиб Нурмагомедов

В последний раз Хабиб Нурмагомедов дрался 11 месяцев назад – 7 октября он победил Макгрегора, защитив чемпионский титул. Потом были прыжок из ринга, драка на трибунах и 9-месячная дисквалификация. Та победа серьезно повлияла на жизнь Нурмагомедова. Помимо гонорара в 3 млн долларов, российский боец стал пользоваться популярностью среди элитных рекламодателей, а также удостоился аудиенции у президента России Владимира Путина.

Новым соперником Хабиба стал американец Дастин Порье, на счету которого до боя с Нурмагомедовым были 26 побед и 5 поражений. Причем Дастин проигрывал Конору Макгрегору в 2014 и Майклу Джонсону в 2016, которых Хабиб без проблем побеждал. Тем не менее экс-чемпион UFC Майкл Биспинг называл Порье самым тяжелым соперником за всю карьеру Хабиба. За последние три года тот выиграл пять боев подряд, в том числе таких звезд UFC как Энтони Петтис, Эдди Альварез и Макс Холлоуэй.

В отличие от того же Макгрегора, Порье ни разу за все время подготовки к бою не сказал ни одного оскорбительного слова в адрес Хабиба, не говоря уже про окружение российского бойца. Максимум, что позволил себе, – заявить, что победит того нокаутом. И у американца это почти получилось.

За два дня до контрольного взвешивания 6 сентября Нурмагомедову нужно было скинуть 6 кг. В карьере Хабиба уже были случаи, когда из-за проблем с весогонкой срывались бои, но в этот раз все прошло гладко: Хабиб уложился в необходимые 70,3 кг, правда, для этого пришлось снять даже трусы.

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Турнир проходил в Абу-Даби, что совершенно не характерно для UFC, чьи главные бои всегда проводятся в США. Но из-за сумасшедшей популярности Хабиба на Ближнем Востоке было сделано исключение. Еще за несколько дней до турнира президент UFC Дэйна Уайт объявил, что затраты на мероприятие уже окупили себя. Билеты стоили от 4 тысяч рублей до 145 тысяч и были распроданы за пару дней. 

Специально для проведения турнира в Абу-Даби на искусственном острове Яс построили временную арену на 13 тысяч зрителей.

Хабиб, как подобает фавориту, начал бой активно. После недолгой пристрелки в стойке, Нурмагомедов перевел Порье в партер и совершил несколько попыток провести удушающий прием, но нормально обхватить шею так и не удалось. Если в этот момент и были какие-то сомнения по поводу того, за кого болеют зрители, то они отпали: весь 13-тысячный зал скандировал «Хабиб! Хабиб!».

Под конец раунда Нурмагомедов обрушил на американца серию сокрушающих ударов. Порье спас только сигнал о перерыве.

Второй раунд начался с обмена ударами в стойке. Хабиб неожиданно пропустил сразу несколько прямых ударов. Нурмагомедова откровенно повело.

«Его лицо показывало, будто ничего не произошло. Покерфейс. Но его ноги показывали совершенно другое», – говорил уже после боя об этом моменте Порье.

Россиянин действительно был максимально близок к нокауту в этот момент, но сумел восстановиться за считаные секунды и снова перевел бой в партер, где чувствовал себя более комфортно. После нескольких четких попаданий лицо Дастина залило кровью. 

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В третьем раунде Хабиб снова оказался на грани поражения, когда Порье жестко обхватил шею соперника. Нурмагомедову пришлось серьезно постараться, чтобы вырваться. Когда в похожей ситуации оказался уже Порье, Хабиб своего не упустил и заставил американца сдаться – 28-я победа россиянина в 28 боях.

Сразу после победы Нурмагомедов забрался на октагон и спрыгнул с него в зрительный зал. Сотрудники охраны, видимо, вспомнив, чем подобная выходка закончилась в прошлый раз https://www.fontanka.ru/2018/10/07/004/ , в испуге попытались остановить россиянина, но оказалось, что Хабиб всего лишь на радостях бросился к своим родственникам.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

 

«У меня там дяди сидели, родные братья отца. Хотел к ним прыгнуть. Это не был эмоциональный прыжок. Это был прыжок радости. Если вы никогда этого не делали, если вы никогда не выступали на этом уровне, когда ты побеждаешь, то я не думаю, что это можно понять. Я могу сказать, что это были хорошие эмоции, но вы это не поймете. Прыжки – моя фишка? Нет, это нужно прекращать», – сказал Нурмагомедов.

После боя соперники обменялись футболками, чем еще раз подтвердили взаимное уважение друг к другу. За бой Хабиб получил 6 млн долларов – рекордный для себя гонорар. На этом фоне бонус в 50 тысяч долларов, которые получили Нурмагомедов и Порье за лучший бой турнира, выглядят почти мелочью.

«Очень разочарован. Настраивался на другой исход. Хабиб – великолепный боец. Я горжусь всем, чего я достиг в этом виде спорта. Теперь еду домой, в США, чтобы побыть со своей семьей. Сейчас мне просто нужно время, чтобы все обдумать», – говорил Порье с мокрыми от слез глазами.

Первые слова Нурмагомедова после победы были на арабском языке: «Аль-Хамду ли-Ллях». Затем Хабиб заставил всех вспомнить про Макгрегора.

«Я хотел бы выразить уважение Дастину Порье. В моем последнем бою я дрался с дерьмовым парнем, но в ММА на первом месте уважение», – сказал Хабиб.

Теперь российского бойца ждет еще один американский боец – Тони Фергюссон. Президент UFC Дэйна Уайт подтвердил это на пресс-конференции. Фергюссон – вот кто самый опасный соперник Хабиба сейчас. Порье, при всем уважении к нему, был не более чем разминкой. На счету Фергюссона 12 побед подряд – столько же у Хабиба. Это два самых доминирующих бойца в UFC прямо сейчас. Они могли встретиться и раньше, но по разным причинам этот бой срывался четыре раза. Возможно, что и к лучшему. Теперь это точно будет противостояние лучших из лучших.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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