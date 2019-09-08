Макгрегор захотел реванша после вчерашней победы Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор хочет провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова в Москве. Об этом он написал ночью 8 сентября в Twitter.

«Устройте мой реванш в Москве», – попросил Макгрегор сразу после победы Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире в Абу-Даби.

Как сообщает ТАСС, ирландец получил преимущественно насмешливые комментарии к своему посту. Публика не верит, что ирландец способен что-то противопоставить Нурмагомедову в октагоне. Также ему припомнили драку в одном из пабов в Ирландии, когда он ударил пожилого человека за то, что тот отказался от виски, которое выпускается под брендом Макгрегора.

7 сентября Нурмагомедов провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив Порье удушающим приемом в третьем раунде. Первую защиту россиянин провел 7 октября прошлого года, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Из-за потасовки после того боя россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс.