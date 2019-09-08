Под Петербургом женщина на «Хонде» протаранила «БМВ». На месте погибли трое мужчин

Смертельное ДТП произошло в Тосненском районе Ленобласти ночью 8 сентября. Лобовое столкновение унесло три жизни.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 0:35 на 11 км автодороги Павловск – Косые Мосты «Хонда» вылетела на встречку и врезалась в «БМВ». Тяжёлые травмы получили водитель «немца» и его двое пассажиров. Мужчины скончались на месте. На вид им около 45 лет.

46-летняя женщина, управлявшая «Хондой», госпитализирована в тяжёлом состоянии.