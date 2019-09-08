«Люди голосуют из парков с телефонов». Москвичи выбирают депутатов электронным голосованием

В Москве, где 8 сентября выбирают новый состав регионального парламента, впервые проходит электронное голосование. Как отмечает глава Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва Алексей Венедиктов, жители столицы совмещают голосование с воскресными прогулками на свежем воздухе.

«Люди голосуют из парков с телефонов – бюллетени печатаются. Электронное Голосование в действии. Наблюдаем», – написал главный редактор «Эха Москвы» в телеграм-канале.

По его данным, явка в электронном голосовании на 9 утра составила 23%.

Общее число электронных избирателей в Москве – 11 228 человек.

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Участники электронного голосования принимают участие в выборах, не отходя от своего компьютера или мобильного устройства.