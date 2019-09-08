Нахимичили. На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Огонь охватил помещение школы, где расположен избирательный участок, в городе Невельске Сахалинской области. Об этом сообщает региональное МЧС 8 сентября.

Пламя возникло в кабинете химии. Площадь пожара составила девять квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу в 10:48 по местному времени (02:48 мск), к 11:26 (03:26 мск) огонь ликвидировали.

«Избирательный участок находится в другом крыле здания. Погибших и пострадавших нет», — добавили в МЧС.

Глава регионального избиркома Виктория Черкасова рассказала РИА Новости, что участок продолжил свою работу. «Если бы была критическая ситуация, то комиссия была бы направлена на резервный участок, которые созданы в каждом муниципальном образовании», — отметила она.

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Сегодня на Сахалине проходят досрочные выборы губернатора. В сентябре 2018 года президент России назначил Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалин с 2015 года, руководителем Приморского края, а временно исполняющим обязанности главы региона стал Валерий Лимаренко.