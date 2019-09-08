«Кандидаты успокоились». ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений в день тишины

Центральная избирательная комиссия России отчиталась, что не получила серьезных жалоб на нарушения в день тишины 7 сентября.

«День тишины прошел в полном спокойствии, – заверил ТАСС заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев утром 8 сентября. – Я вчера на работе не видел серьезных жалоб, может, они поступили в ночь. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать».

Напомним, что «Фонтанка» весь день принимает от читателей личные наблюдения и замечания, нарушения на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге: «карусели», вбросы бюллетеней, подкуп избирателей и потасовки на участках и т.д. Делитесь наблюдениями в личных сообщениях наших групп в соцсетях, на mail@fontanka.ru или звоните по номеру +79959986574 (Telegram, WhatsApp).

«Фонтанка» также ведет трансляцию хода выборов в Петербурге.