«Кандидаты успокоились». ЦИК заявил об отсутствии серьезных нарушений в день тишины
Центральная избирательная комиссия России отчиталась, что не получила серьезных жалоб на нарушения в день тишины 7 сентября.
«День тишины прошел в полном спокойствии, – заверил ТАСС заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев утром 8 сентября. – Я вчера на работе не видел серьезных жалоб, может, они поступили в ночь. Мне кажется, кандидаты и партии успокоились, по крайней мере, из того, что мы видели на горячей линии, я не видел ничего такого, на что нужно было бы немедленно реагировать».
Напомним, что «Фонтанка» весь день принимает от читателей личные наблюдения и замечания, нарушения на губернаторских и муниципальных выборах в Петербурге: «карусели», вбросы бюллетеней, подкуп избирателей и потасовки на участках и т.д. Делитесь наблюдениями в личных сообщениях наших групп в соцсетях, на mail@fontanka.ru или звоните по номеру +79959986574 (Telegram, WhatsApp).
«Фонтанка» также ведет трансляцию хода выборов в Петербурге.
Справка:
Выборы 8 сентября, в единый день голосования, проходят не только в Петербурге, но и по всей России. Глав регионов выбирают в 19 субъектах РФ, депутатов заксобраний — в 13 субъектах. Жителям четырех регионов предстоит выбрать своих представителей в Госдуме. Кроме того, в единый день голосования проходит множество кампаний по выборам мэров и депутатов региональных столиц.