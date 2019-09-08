Тайфун «Лилин» пошалил в Приморье. Избирательные участки остались без света, у администрации снесло крышу

Аварийные бригады устраняют последствия мощного тайфуна «Лилин», обрушившегося на Приморский край в ночь на 8 сентября. В единый день голосования избирательные участки подключают к резервной схеме электроснабжения.

Как сообщается на сайте администрации Приморского края, энергетики ликвидируют 38 аварий на электросетях, всего за сутки в регионе произошло 84 отключения. Работы ведутся в Артеме, Владивостоке, Большом Камне, Уссурийске, Анучинском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Хасанском районах.

«Избирательные участки, открытые в единый день голосования, где отсутствует электричество, подключены к резервным источникам питания. Аварийное отключение от электроэнергии не повлияло на процесс голосования», — говорится в сообщении.

По данным Primamedia, штормовой ветер снёс листы профнастила с крыши администрации города Артём.

Реклама



В ночь на 8 сентября в Приморье пришёл тайфун «Лилин», он принёс ливни и ураганный ветер до 37 метров в секунду. В регионе 8 сентября выбирают районных депутатов и глав сел на ряде территорий.

Выборы 8 сентября, в единый день голосования, проходят не только в Петербурге, но и по всей России. Глав регионов выбирают в 19 субъектах РФ, депутатов заксобраний — в 13 субъектах. Жителям четырех регионов предстоит выбрать своих представителей в Госдуме. Кроме того, в единый день голосования проходит множество кампаний по выборам мэров и депутатов региональных столиц.