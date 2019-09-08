В Петербурге начались пятые выборы главы города

Пятые по счету выборы главы города стартовали в восемь утра 8 сентября в Петербурге. Они же — четвертые губернаторские.

Баллотируются трое кандидатов. Временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов идет самовыдвиженцем, ему 63 года. Конкурируют с ним два депутата петербургского Заксобрания. От «Справедливой России» выдвинута 45-летняя Надежда Тихонова. Экс-руководитель регионального «Яблока», 60-летний Михаил Амосов, участвует в выборах от «Гражданской платформы».

Выдвинутый КПРФ режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко за неделю до выборов снял свою кандидатуру, его имя вычеркнуто из избирательных бюллетеней.

Свой выбор должны сделать 3,8 млн жителей Северной столицы, имеющие право голоса.

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В предыдущий раз выборы губернатора Петербурга проходили в 2014 году. Проголосовать тогда пришли 39,36% избирателей. Победил Георгий Полтавченко с результатом 79,3% голосов. Второе место заняла Ирина Иванова от КПРФ (9,37%), следом – Константин Сухенко от ЛДПР (3,83%). Еще два кандидата – Андрей Петров («Родина») и Тахир Бикбаев («Зеленые») – получили чуть больше 2% голосов. Недействительными тогда оказались менее 3% бюллетеней.

До этого губернатора петербуржцы выбирали в 2003 году. Голосование прошло в два тура. Первый тур – в нем принимали участие девять кандидатов — состоялся при явке 28,99%. Чтобы победить в нем, будущему губернатору Валентине Матвиенко не хватило 1,27% голосов. Во втором туре она соперничала с вице-губернатором Анной Марковой и выиграла с результатом 63% при явке 39,13%.

Также губернаторов выбирали в 2000-м и 1996-м, а в 1991 году в тогда еще Ленинграде были выборы мэра.