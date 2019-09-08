Нурмагомедов досрочно победил Порье, подтвердив чемпионское звание

Действующий чемпион UFC Хабиб Нрумагодмедов победил в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби временного чемпиона американца Дастина Порье. Бой был остановлен в третьем раунде в результате успешного удушающего приема, который провел Хабиб.

На счету 30-летнего Нурмагомедова теперь 28 побед в карьере и по-прежнему ни одного поражения. Для Порье это поражение стало 6-м при 25 победах.

Напомним, что Нурмагомедов завеовал титул чемпиона в октябре 2018 года, победив ирландца КОнора Макгрегора. После того боя Хабиб устроил потасовку в зрительном зале, напав на сторонников Конора. В итоге его дисквалифицировали на 9 месяцев, а в UFC ввели временный пояс, который завоевал Порье.