Нидерланды просят Россию выдать привезенного с Украины Владимира Цемаха

Справка:

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Накануне обмена, 5 сентября, киевский суд освободил из-под ареста экс-командира ПВО ДНР Цемаха, который проходил фигурантом по делу о крушении MH17 в Донбассе. При этом до конца не было понятно, попадет ли он в списки обмена удерживаемыми лицами или нет. Так, украинская прокуратура заверила, что у нее нет такой информации. При этом, как сообщает издание «Страна.ua», освобождение Цемаха и его возможный обмен вызвали «шквал эмоций» на Украине.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В июне Международная следственная группа назвала имена подозреваемых в крушении самолёта трёх россиян и одного гражданина Украины. Владимира Цемаха среди них не было.