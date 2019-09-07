Участниц Pussy Riot выпустили из полиции без протоколов

Участников группы Pussy Riot и задержанных вместе с ними фотографов отпустили из отдела полиции без составления протоколов.

Об этом вечером 7 сентября сообщила участница панк-коллектива Вероника Никульшина корреспонденту «МБХ Медиа». По ее словам, полиция приехала в дом, откуда выходили Pussy Riot, по заявке о краже.

Оппозиционерка утверждает, что в ОВД Даниловский задержанных досмотрели.

Одну из девушек, несовершеннолетнюю, из отдела отправили по скорой в больницу, так как мама не смогла забрать ее домой сама.

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Напомним, оппозиционеров задержали сегодня вечером возле московского Даниловского рынка во время фотосъемки. В ОВД «Даниловский», помимо Надежды Толоконниковой, увезли, по разным данным, 13 или 14 человек. Участники Pussy Riot собирались снимать клип. Они были в форме, напоминающей форму дорожной полиции РФ.