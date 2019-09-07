На юге Петербурга каршеринг сбил ребёнка. Аккаунт мог быть поддельным

Авария на парковке «Жемчужной плазы» в Красносельском районе Петербурга закончилась госпитализацией пятилетнего ребёнка. Очевидцы утверждают, что аккаунт, через который была арендована машина, не совпадал с данными водителя.

Как сообщает региональное Управление ГИБДД, авария произошла в шесть часов вечера 7 сентября на парковке 51-го дома по Петергофскому шоссе. 34-летняя женщина за рулем каршерингового «Рено» с эмблемой «Яндекс.Драйв» сбила пятилетнего ребёнка. Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Очевидцы в соцсетях добавляют подробностей. Они утверждают, что ребёнок ехал на самокате, а водитель арендовал машину под чужим аккаунтом. В ГИБДД информацией об этом не обладают. «Фонтанка» запросила комментарий у «Яндекса».

«Дыры» в системе «Яндекса», «Делимобиля», YouDrive и других компаний поминутного проката, не впервые позволяют водителям, в том числе несовершеннолетним, пользоваться прокатными машинами. Доступ к прошедшему проверку аккаунту можно получить через специальные сайты, все «удовольствие» стоит несколько сотен рублей. Подобным же образом обстоят дела у сервиса «Яндекс.Такси». «Фонтанка» нашла в системе 16 Евгениев Вышенковых, с данными водительского удостоверения замглавреда нашего издания, и три Чепиги из дела Скрипалей. Чужие данные водители указывают, чтобы вновь получить доступ к системе, из которых их исключили за низкий рейтинг.