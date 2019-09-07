Русские приходы в Западной Европе не смогли проголосовать за присоединение к РПЦ
Русские приходы в Западной Европе не смогли на генеральной ассамблее в Париже 7 сентября принять решение о присоединении к Московскому патриархату. Не хватило голосов «за»: нужно две трети, а получилось чуть больше половины.
Об итогах голосования Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе сообщила вечером в Facebook. 58,1% (104 человека) проголосовали за, 41,9% (75 человек) против присоединения к РПЦ.
«По статутам этого недостаточно, так что будем дальше работать над этим. В течение этой недели владыка соберёт духовенство, и будем это дело обсуждать», – сказал РИА Новости участвующий в голосовании протодиакон Иоанн Дробот.
Напомним, что в настоящий момент русские приходы экзархата, в основном во Франции, подчиняются Константинопольскому патриарху. Год назад в Стамбуле решили расформировать эту церковную структуру и предложили духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. Архиепископия не согласилась с этим решением и начала подумывать о воссоединении с Московским патриархатом. Три недели назад Москва официально такое предложение сделала, пообещав сохранить устав и традиции зарубежной церкви. В ответ на это Фанар заявил, что глава экзархата в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) «освобожден от заботы о приходах русской традиции» и больше не является иерархом Константинопольской церкви.
Справка:
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе была создана в Париже в 1931 году, объединив эмигрантов из России первой волны. Экзархат подчинялся в основном Константинополю, хотя в 60-е годы на несколько лет получал «вольную». На сегодняшний день эта религиозная структура имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Богослужения сегодня совершаются уже не только на церковнославянском, но и на национальных языках.