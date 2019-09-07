Русские приходы в Западной Европе не смогли проголосовать за присоединение к РПЦ

Русские приходы в Западной Европе не смогли на генеральной ассамблее в Париже 7 сентября принять решение о присоединении к Московскому патриархату. Не хватило голосов «за»: нужно две трети, а получилось чуть больше половины.

Об итогах голосования Архиепископия русских православных церквей в Западной Европе сообщила вечером в Facebook. 58,1% (104 человека) проголосовали за, 41,9% (75 человек) против присоединения к РПЦ.

«По статутам этого недостаточно, так что будем дальше работать над этим. В течение этой недели владыка соберёт духовенство, и будем это дело обсуждать», – сказал РИА Новости участвующий в голосовании протодиакон Иоанн Дробот.

Напомним, что в настоящий момент русские приходы экзархата, в основном во Франции, подчиняются Константинопольскому патриарху. Год назад в Стамбуле решили расформировать эту церковную структуру и предложили духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. Архиепископия не согласилась с этим решением и начала подумывать о воссоединении с Московским патриархатом. Три недели назад Москва официально такое предложение сделала, пообещав сохранить устав и традиции зарубежной церкви. В ответ на это Фанар заявил, что глава экзархата в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) «освобожден от заботы о приходах русской традиции» и больше не является иерархом Константинопольской церкви.