Вернувшимся в Киев морякам вручили ордена и кортики

Вернувшиеся из РФ в рамках обмена украинские моряки награждены военными орденами, воинскими званиями и офицерскими кортиками. Награды они получили из рук командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко.

Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба ВМС на своей странице в Facebook.

Напомним, что с 24 моряков не снято обвинение в нарушении российской границы. Они отпущены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Ранее адвокат Николай Полозов заявил, что моряки будут участвовать в следственных действиях, однако, как это будет происходить, непонятно.

Прилетевшую из Москвы группу сограждан встречал президент страны Владимир Зеленский и военное командование страны. В России от подобного воздержались. На момент выхода этой заметки на сайте Кремля нет ни строчки про обмен.