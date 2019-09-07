«Это нас закалило очень сильно». Кокорин и Мамаев рассказали о времени за решеткой
Освобожденные условно-досрочно футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в первом интервью после решения суда рассказали о своем опыте заточения.
«Это нас закалило очень сильно. Мы, можно так сказать, научились преодолевать новые эмоциональные моменты», – заявил 7 сентября полузащитник Павел Мамаев в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, оступившиеся звезды футбола отбывали наказание «так же, как и все», однако в колонии им не мешали заниматься «любимым делом».
Александр Кокорин, в свою очередь, отметил, что было «много тяжёлых моментов» в СИЗО.
«Это просто нужно там оказаться… Весь этот режим, вся эта система, эти все следственные разбирательства, все эти перевозки в суды – это просто нужно оказаться. На мой взгляд, это самое тяжёлое»,- заметил футболист «Зенита».
Однако от судебного заседания у него остался «приятный отпечаток» так как оно прошло «как, наверное, положено».
Справка:
Мамаев, братья Кокорины и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак.
Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.
В колонии футболисты провели два месяца, после чего подали на УДО.