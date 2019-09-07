«Это нас закалило очень сильно». Кокорин и Мамаев рассказали о времени за решеткой

Освобожденные условно-досрочно футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в первом интервью после решения суда рассказали о своем опыте заточения.

«Это нас закалило очень сильно. Мы, можно так сказать, научились преодолевать новые эмоциональные моменты», – заявил 7 сентября полузащитник Павел Мамаев в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, оступившиеся звезды футбола отбывали наказание «так же, как и все», однако в колонии им не мешали заниматься «любимым делом».

Александр Кокорин, в свою очередь, отметил, что было «много тяжёлых моментов» в СИЗО.

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«Это просто нужно там оказаться… Весь этот режим, вся эта система, эти все следственные разбирательства, все эти перевозки в суды – это просто нужно оказаться. На мой взгляд, это самое тяжёлое»,- заметил футболист «Зенита».

Однако от судебного заседания у него остался «приятный отпечаток» так как оно прошло «как, наверное, положено».