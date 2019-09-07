Найденные в штабе Навального бюллетени могут потянуть на уголовный состав. Следственный комитет начал проверку

Петербургский СК подтвердил, что в штабе оппозиционеров на Вознесенском проспекте были найдены «несколько десятков» бюллетеней для губернаторских выборов. Ведомство начало проверку.

Каких-либо деталей следователи разглашать не стали, отметив лишь, что в региональный штаб Навального 7 сентября правоохранительные органы приехали после того, как «поступило заявление». Подделка бюллетеней попадает под третью часть 142 статьи Уголовного кодекса – от штрафа в 200 тысяч до трёх лет лишения свободы.

Как сообщает заместитель начальника штаба Ольга Гусева, на Вознесенском все ещё находится полиция, обыск продолжается. Активистка осталась в помещении единственной из представителей оппозиции, однако множество людей собралось перед входом. Тех, кто находился в штабе в тот момент, когда нагрянула полиция, увозили в отделы, откуда после ответов на несколько вопросов отпускали без протоколов.

54 бюллетеня нашли в уборной с четвёртой попытки, сообщали ранее из штаба. Как полагают активисты, настоящий из них только один. Гусева утверждает, что ксерокопии подброшены. Они не имеют ни подписей, ни печатей, кроме того, на них не вычеркнута фамилия экс-кандидата Бортко, который снялся с выборов за неделю до голосования.