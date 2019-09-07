Происшествия
В Москве задержали участниц Pussy Riot
О задержании участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Вероники Никульшиной сообщил их соратник Петр Верзилов.
Как отмечает «Медиазона», оппозиционеров задержали возле московского Даниловского рынка во время фотосъемки. В ОВД «Даниловский», помимо Толоконниковой и Никульшиной, увезли фотографов Александра Софеева и Андрея Носкова, активистку Александру Датий, сестру Толоконниковой Полину, а также Варвару Ходюшину, Людмилу Сукову, Александра Атымбаева, Анну Белякову и Александра Орехова. Фамилии еще пяти человек не называются, но, по заверению, задержаны 16 человек.
Причина задержания неизвестна.
В Москве сегодня проходят гулянья в честь Дня города.
Справка:
Участниц Pussy Riot в 2012 году приговорили к двум годам колонии общего режима за хулиганство в виде панк-молебна в храме Христа Спасителя. Позднее Мосгорсуд заменил Екатерине Самуцевич реальный срок на условный из-за «несущественной роли в акции». В конце 2013 года на свободу вышли Надежда Толоконникова и Мария Алёхина.