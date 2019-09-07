В Москве задержали участниц Pussy Riot

О задержании участниц Pussy Riot Надежды Толоконниковой и Вероники Никульшиной сообщил их соратник Петр Верзилов.

Как отмечает «Медиазона», оппозиционеров задержали возле московского Даниловского рынка во время фотосъемки. В ОВД «Даниловский», помимо Толоконниковой и Никульшиной, увезли фотографов Александра Софеева и Андрея Носкова, активистку Александру Датий, сестру Толоконниковой Полину, а также Варвару Ходюшину, Людмилу Сукову, Александра Атымбаева, Анну Белякову и Александра Орехова. Фамилии еще пяти человек не называются, но, по заверению, задержаны 16 человек.

Причина задержания неизвестна.

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