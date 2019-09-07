В администрацию Шлиссельбурга пришли с обысками

Об обысках (Кировский район Ленобласти) вечером 7 сентября сообщает издание 47news.

По информации журналистов, оперативные мероприятия идут у главы администрации Шлиссельбурга Анатолия Рогозина и главы совета депутатов Владимира Номерова.

Сегодняшним обыскам предшествовало задержание депутата города Отрадное Кировского района Александра Семенова и члена Ленинградской областной коллегии адвокатов вчера, 6 сентября. К ним пришли после получения 5 млн рублей от предпринимателя на Боровой улице в Петербурге. После этого Следком возбудил уголовное дело по мошенничеству.

Два этих события, по информации 47news, связаны.