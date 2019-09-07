Башит хотел еды. Задержанный за нападение на дом Памфиловой объяснил ночной налет голодом

Налетчик на подмосковный дом главы Центризбиркома хотел есть. Голодом задержанный 7 сентября в лесу объяснил свой мотив. К кому он в дом вторгся, мужчина не знал.

Подробности допроса приводит «Интерфакс». Задержанного, по информации агентства, зовут Башит Карабалаев, мужчина 1983 года рождения приехал из Казахстана несколько лет назад на заработки. Сначала трудился разнорабочим, но после потери документов оказался невостребованным и перебивался случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.

«Мужчина был обнаружен в ходе поисковых мероприятий в шалаше в лесу, неподалеку от поселка, где совершил преступление. Отпираться не стал, сказал, что это он был у женщины в доме, куда забрался, чтобы найти какую-нибудь еду», – сказал источник агентства.

Летом фигурант ночевал в лесу, зимой – на вокзалах или в теплотрассах.

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О задержании напавшего на Эллу Памфилову сегодня днем сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Само преступление было совершено в ночь на 6 сентября. Глава Центризбиркома описала налетчика как молодого, ловкого мужчину в перчатках и масках. Он орудовал электрошокером, Памфилова ответила стулом. Получив отпор, незваный гость ретировался, ничего не взяв. После случившегося главе ЦИК предложили охрану, но Элла Александровна отказалась.