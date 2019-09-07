В обмене между Россией и Украиной приняли участие две кошки
Освобожденный на Украине журналист Кирилл Вышинский и омбудсмен Нина Карпачева рассказали о животных, которые вернулись домой вместе с участниками обмена удерживаемыми лицами.
«Кошка черно-белая, ей год и три месяца, зовут Машка. Этот человек, Алексей, боюсь перепутать фамилию, он везёт ее с собой из Бучанской тюрьмы… Он вместе с этой кошкой отправляется домой, она будет жить у него в деревне», – рассказал 7 сентября Вышинский РИА Новости.
По его словам, животное при обмене сначала мяукало, однако затем успокоилось – после еды. Кошку можно увидеть на фотографии удерживаемых на Украине россиян, которую сегодня опубликовало посольство РФ в Киеве.
Наших освободили! Летят домой. Ждали, верили, добивались. Свершилось! pic.twitter.com/0FtJYePg3c— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) September 7, 2019
Еще одна кошка, тоже по кличке Машка, отправилась сегодня на Украину вместе с гражданином этой страны.
«Он [удерживаемый в РФ украинец] провел с ней [кошкой] несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос», – цитирует омбудсмена Нину Карпачеву «Газета.ру».
Справка:
Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.
В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать. Списки до сих пор не опубликованы.
Тем не менее первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что Владимир Зеленский помиловал 16 человек, а Владимир Путин – 11. Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.
В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также СМИ сообщили об отправке в Москву экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинг-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.