В обмене между Россией и Украиной приняли участие две кошки

Освобожденный на Украине журналист Кирилл Вышинский и омбудсмен Нина Карпачева рассказали о животных, которые вернулись домой вместе с участниками обмена удерживаемыми лицами.

«Кошка черно-белая, ей год и три месяца, зовут Машка. Этот человек, Алексей, боюсь перепутать фамилию, он везёт ее с собой из Бучанской тюрьмы… Он вместе с этой кошкой отправляется домой, она будет жить у него в деревне», – рассказал 7 сентября Вышинский РИА Новости.

По его словам, животное при обмене сначала мяукало, однако затем успокоилось – после еды. Кошку можно увидеть на фотографии удерживаемых на Украине россиян, которую сегодня опубликовало посольство РФ в Киеве.

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Еще одна кошка, тоже по кличке Машка, отправилась сегодня на Украину вместе с гражданином этой страны.

«Он [удерживаемый в РФ украинец] провел с ней [кошкой] несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос», – цитирует омбудсмена Нину Карпачеву «Газета.ру».