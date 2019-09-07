Сами придумали, сами в восторге. Петербуржцам открыли набережную Карповки

Обновленная набережная реки Карповки на Петроградской стороне в Петербурге наполнилась горожанами 7 сентября. До официального открытия две недели, но, несмотря на малозаметные недоделки, горожане оценили достоинства «по-настоящему европейского пространства».

К осваивающим набережную напротив Ботанического сада горожанам присоединился и фотограф «Фонтанки». Проект, как сообщалось ранее, разрабатывался с учетом мнения горожан, на первый взгляд, все, задуманное в январе, воплотилось в лучшем виде. Здесь появилась, кажется, первая в городе зона для выгула собак, где есть отдельные урны для отходов жизнедеятельности четвероногих. Правда, как отметил наш корреспондент, пока в специальных лотках нет пакетов для уборки.

Петербуржцев поразили самые разнообразные качели – как для детей, так и взрослых. На набережной полно скамеек причудливых форм, гармонирующих с исторической застройкой. Есть даже такая, где на огромной доске можно оставить послание, сейчас там красуется поздравление с днём рождения – правда, безадресное.

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Есть здесь и задуманные исполнителями проекта, компанией «Нескучный сад», архитектурные формы, которые приводятся в движение силой ветра. Неподалёку, на деревянном помосте, разложены лежаки (на случай дождя, в ночное время их будут прятать), общее оформление имеет отсылку к морской тематике, ограждения вдоль реки сделаны из канатов.

Как рассказали «Фонтанке» в администрации Петроградского района, официальное открытие намечено на 20 сентября, однако доступ к пространству ограничивать уже не будут. За две недели осталось внести последние штрихи.

Задумка (а соучастное проектирование в Петербурге попробовали применить впервые) дала свои плоды. Соцсети полны восторженных возгласов, правда, почти все сопровождаются комментариями в духе «наконец-то» и «хоть что-то».