Трамп поздравил Россию и Украину с обменом

Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с проведенным обменом. Политик надеется, что это событие станет первым гигантским шагом к миру.

«Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!» – написал американский лидер 7 сентября в Twitter.

Вместе с тем отпущенные сегодня обеими сторонами 70 человек – лишь часть тех, кто остается за решеткой. Так, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение находятся более 110 украинцев, передает РИА Новости. Больше сотни россиян – в украинских тюрьмах, пишут отечественные СМИ.

Напомним, обмен, к которому готовились с августа, состоялся сегодня в первой половине дня. К Борисполю и Внуково синхронно привезли участников обмена с украинской и российской стороны. Потом в небо также почти одновременно поднялись два борта. Они доставили в Москву и Киев 70 человек.