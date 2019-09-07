Уничтожение лип вменяют недавним школьникам. Дело возбуждено за групповой вандализм

Полиции Петербурга удалось идентифицировать всю троицу, которая уничтожила девять лип в Красном Селе. Судя по всему, непосредственно в выкорчевке растительности участвовали двое. А задержали только одного.

Как стало известно «Фонтанке», в выкорчёвывании лип на улице Ленина в Красном Селе подозревают двоих молодых людей. Им вменяют вторую часть статьи о вандализме – преступление, совершенное группой лиц.

Одного из вандалов удалось задержать, отметивший в июле 18-летие молодой человек дал показания и отпущен под подписку о невыезде. Второго, 20-летнего, пока не нашли. С ними был ещё один петербуржец, совершеннолетие он встретит в октябре. Но он, судя по всему, непосредственно к уничтожению деревьев отношения не имеет.

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Все трое имеют судимости, недавние школьники привлекались за кражи.

Как сообщалось ранее, ночью 6 сентября возле 88-го дома по улице Ленина молодые люди переломали восемь лип, ещё одну вырвали с корнем. Ущерб в садово-парковом хозяйстве оценили в 38 тысяч рублей. Деревья были посажены в 2017 году.