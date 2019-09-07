Уличные художники в прямом эфире нарисовали новое граффити с Бодровым. Теперь он смотрит в небо

Художники из Hoodgraft запустили трансляцию в Instagram, чтобы нарисовать новый портрет Сергея Бодрова, который «будет лучше предыдущего».

«Прошло пять лет, мы решили показать, чему научились», – так 7 сентября представитель Hoodgraft ответил на вопрос корреспондента «Фонтанки», зачем необходимо перерисовывать граффити с актером в роли культового героя 90-х Данилы Багрова. По его словам, новый портрет Бодрова «будет лучше предыдущего».

Несмотря на задумчивый взгляд актера в небо, художники не считают его грустным. Они также заверили, что не боятся правоохранительных органов, так как полицейские часто «делают с ними селфи».

Граффити возле Александро-Невской лавры будет окончательно готово «через пару часов».

Реклама



Напомним, что первое граффити с Бодровым появилось на площади Александра Невского в Петербурге в 2014 году. Портрет был приурочен к 12-летию трагических событий в Кармадонском ущелье, когда актер пропал без вести вместе со съемочной группой во время схода ледника. В 2018-м неизвестный изменил портрет при помощи баллончика. Затем профессиональный жалобщик Александр С. призвал стереть портрет. Спасти рисунок удалось лишь при помощи горожан.