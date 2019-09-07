МВД сообщило о поимке «ночного гостя» Эллы Памфиловой

Министерство внутренних дел сообщило о поимке подозреваемого в нападении на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой.

«Сотрудниками подмосковной полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», – заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Напомним, налетчик посетил дом в подмосковной Истре в ночь на 6 сентября. По словам Эллы Александровны, некто в перчатках и маске вытащил электрошокер и «раз 10–15 пытался …ткнуть».

«У меня есть обожженные места, но больше царапины и синяки», – поделилась с прессой вчера пострадавшая.

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Глава российского Центризбиркома оказалась не из робкого десятка и начала отбиваться стулом. Налетчик ретировался, ничего не схватив.

По утверждению телеграм-канала Baza, подозреваемого поймали в подмосковном лесу. 36-летний мужчина родом из Казахстана спал в шалаше, когда его навестили силовики. Задержанного подозревают в серии краж из домов местных жителей. В лесном шалаше якобы был тот самый электрошокер и предметы, возможно, украденные из других домов.

МВД ранее возбудило по факту уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Его впоследствии забрал для дальнейшего расследования Следственный комитет.