Штаб Навального: После обыска в туалете нашли бюллетени, почти все - ксерокопии

Порядка 50 листов, выглядящих как избирательные бюллетени на губернаторских выборах в Петербурге, нашли сотрудники полиции в региональном обыске «Фонда борьбы с коррупцией» на Вознесенском проспекте.

После обысков в штабе Навального днём 7 сентября в туалете были найдены 54 бюллетеня. Замначальника штаба Ольга Гусева полагает, что среди них один настоящий, а остальные – копии. Она также отметила, что якобы нашли их с четвертной попытки, до этого сотрудники несколько раз проверяли полки в уборной.

Судя по фото, которые в соцсетях выкладывают сотрудники штаба, на бюллетенях нет ни подписей, ни печатей. Кроме того, на них не вычеркнута фамилия экс-кандидата Бортко, который снялся с выборов уже после того, как тираж сошёл с конвейера. В Горизбиркоме предупреждали, что в день выборов его фамилия будет значиться в бюллетенях, но окажется перечеркнутой.

О том, что в штаб пришли сотрудники полиции и Следственного комитета, ранее «Фонтанке» сообщила Гусева. Она отметила, что правоохранительные органы якобы вызвали звонком в службу «02» с сообщением о том, что в штабе готовятся к фальсификациям. Дверь в туалет сразу перегородил странного вида мужчина – в капюшоне, очках и медицинской маске. Ещё до обнаружения бюллетеней в штабе полагали, что что-то подобное будет найдено.

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По аналогичной схеме на Вознесенском прошли обыски накануне президентских выборов год назад. Тогда также были найдены бюллетени непонятного происхождения.

Вот это бюллетени, которые у нас изымают из штаба на Вознесенском, 33. 54 пустые бланка (даже Бортко не вычеркнули). И нашли их в туалете на полке с 4 раза. #АААА

55 копии видимо и один настоящий pic.twitter.com/w3oY6Dl5oI — Olya Guseva (@GusevaOlyaa) September 7, 2019

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти сегодняшние мероприятия в офисе ФБК не комментируют.