«Подающий надежду знак». Меркель приветствовала обмен между Россией и Украиной

Немецкий канцлер выразила радость за удерживаемых лиц, которые смогли вернуться домой после осуществленного 7 сентября обмена между Киевом и Москвой.

«Этот обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком», – приводит 7 сентября слова Ангелы Меркель официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в twitter.

Особо немецкий канцлер отметила вернувшихся на Украину моряков, задержанных в Керченском проливе судов, и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.

По ее словам, сторонам необходимо работать на реализацией минских соглашений. Германия готова в этом помочь, заверила Меркель.

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Совет Европы также приветствовал обмен, сообщает ТАСС. Об этом в Twitter написал официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.

В международной организации также добавили, что готовы участвовать в процессе примирения сторон на основе положений Европейского суда по правам человека.