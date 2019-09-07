«Подающий надежду знак». Меркель приветствовала обмен между Россией и Украиной
Немецкий канцлер выразила радость за удерживаемых лиц, которые смогли вернуться домой после осуществленного 7 сентября обмена между Киевом и Москвой.
«Этот обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком», – приводит 7 сентября слова Ангелы Меркель официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в twitter.
Особо немецкий канцлер отметила вернувшихся на Украину моряков, задержанных в Керченском проливе судов, и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.
По ее словам, сторонам необходимо работать на реализацией минских соглашений. Германия готова в этом помочь, заверила Меркель.
Совет Европы также приветствовал обмен, сообщает ТАСС. Об этом в Twitter написал официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген.
В международной организации также добавили, что готовы участвовать в процессе примирения сторон на основе положений Европейского суда по правам человека.
Справка:
Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.
В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать. Списки до сих пор не опубликованы.
Тем не менее, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что Владимир Зеленский помиловал 16 человек, а Владимир Путин – 11. Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.
В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также СМИ сообщили об отправке в Москву экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинг-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.