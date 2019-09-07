«Кто выйдет на свободу раньше - Кокорин с Мамаевым или я». Яшина отпустили после пятого ареста подряд

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Ящин, который в конце августе получил пятый арест подряд, вышел на свободу.

«В спецприемнике все гадали, кто выйдет на свободу раньше – Кокорин с Мамаевым или я. Один ноль в мою пользу. Всем привет, я снова в строю», – написал 7 сентября Илья Яшин в своем Facebook сразу после выхода из спецприемника.

Несколько дней назад суд частично удовлетворил жалобу оппозиционного политика на административный арест, сократив пятый срок. Всего он отбыл 42 дня ареста.