«Кто выйдет на свободу раньше - Кокорин с Мамаевым или я». Яшина отпустили после пятого ареста подряд
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Ящин, который в конце августе получил пятый арест подряд, вышел на свободу.
«В спецприемнике все гадали, кто выйдет на свободу раньше – Кокорин с Мамаевым или я. Один ноль в мою пользу. Всем привет, я снова в строю», – написал 7 сентября Илья Яшин в своем Facebook сразу после выхода из спецприемника.
Несколько дней назад суд частично удовлетворил жалобу оппозиционного политика на административный арест, сократив пятый срок. Всего он отбыл 42 дня ареста.
Справка:
Незарегистрированный кандидат в депутаты столичной Думы уже больше месяца проводит в московском изоляторе. «С 27 июля я не сделал ни одного шага без конвоя», – написал 29 августа в своем Facebook Илья Яшин. В тот же день Тверской районный суд Москвы арестовал политика в пятый раз по обвинению в призывах к участию в несогласованной акции протеста. И снова на 10 суток.