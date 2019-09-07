Зеленский рассказал о предшествующем обмену звонке Путину. Украина уже опубликовала свой список
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в субботу, 7 сентября, он провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой на Украине посчитали «первым шагом к разблокированию диалога с РФ».
«Мы договорились [с президентом Владимиром Путиным] о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны», – цитирует 7 сентября заявление украинского лидера агентство УНИАН.
Администрация украинского президента уже опубликовала список вернувшихся домой из России украинцев. В нем оказались моряки, задержанных в Керченском проливе судов, и осужденный в РФ по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов.
Российская сторона свой список пока не опубликовала. Известно, что Зеленский помиловал 16 человек. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии «Российской газете» рассказал, что российский список будет опубликован позже.
Справка:
Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.
В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать. Списки до сих пор не опубликованы.
Тем не менее, первый украинский омбудсмен Нина Карпачева рассказала, что Владимир Зеленский помиловал 16 человек, а Владимир Путин – 11. Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.
В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также СМИ сообщили об отправке в Москву экс-командира ПВО ДНР Владимира Цемаха, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинг-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.