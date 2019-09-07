Зеленский рассказал о предшествующем обмену звонке Путину. Украина уже опубликовала свой список

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в субботу, 7 сентября, он провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой на Украине посчитали «первым шагом к разблокированию диалога с РФ».

«Мы договорились [с президентом Владимиром Путиным] о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны», – цитирует 7 сентября заявление украинского лидера агентство УНИАН.

Администрация украинского президента уже опубликовала список вернувшихся домой из России украинцев. В нем оказались моряки, задержанных в Керченском проливе судов, и осужденный в РФ по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов.

Российская сторона свой список пока не опубликовала. Известно, что Зеленский помиловал 16 человек. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии «Российской газете» рассказал, что российский список будет опубликован позже.